Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Lowick - Kabel gestohlen

Bocholt (ots)

Auf Elektrokabel hatten es Diebe am vergangenen Wochenende in Bocholt-Lowick abgesehen. Die Täter waren mit Gewalt in einen Rohbau an der Straße Elsenpass eingedrungen, indem sie eine Holzplatte eintraten. Aus dem Inneren ließen sie sieben Rollen Kabel mitgehen. Darüber hinaus entwendeten die Einbrecher eine Kappsäge. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 10.20 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

