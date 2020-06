Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Brände in der Nacht

Rhede (ots)

Zu zwei Bränden wurden Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Montag gerufen. Gegen 01.20 Uhr brannte an der Vardingholter Straße ein Kleidercontainer. Circa eine Stunde später stand eine Gartenhecke am Nelkenweg in Flammen. In beiden Fällen ist von Brandstiftung auszugehen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4.000 Euro beziffert. Die Kripo Bocholt bittet Zeugen sich unter der Tel. (02871) 2990 zu melden.

