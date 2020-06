Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht

Schwarzer Kleinwagen mit Ausfuhrkennzeichen gesucht

Borken (ots)

Am Freitag kam es auf der Kreuzung "Otto-Hahn-Straße/Albrecht-Dürer-Straße" gegen 19.10 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Der Unfallverursacher flüchtete in seinem schwarzen Kleinwagen mit Ausfuhrkennzeichen über die Otto-Hahn-Straße, die Straße Landwehr und weiter über den Ramsdorfer Postweg. Zeugen verfolgten den Flüchtenden, verloren diesen aber in Höhe der Einsteinstraße aus den Augen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell