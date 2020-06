POL-BOR: Verfolgungsfahrt nach Tankbetrug mit entwendetem Pkw in Gescher

Kreispolizeibehörde Borken

Am Sonntag, 07.06.2020, gegen 14:11 Uhr wurde an einer Tankstelle in Gescher ein Tankbetrug angezeigt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw, gegen 15:15 Uhr, auf dem Borkener Damm im Stadtgebiet Gescher durch einen Funkstreifenwagen aufgenommen werden. Anhaltezeichen wurden missachtet und der Pkw versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen und den verfolgenden Funkstreifenwagen abzuhängen, hierbei fuhr er teilweise mit Geschwindigkeiten bis zu 110 km/h. Der Pkw flüchtete im weiteren Verlauf auf einen Hof im Bereich Gescher und fuhr dort auf einen parkenden Pkw auf. Die Insassen versuchten ihre Flucht dann zu Fuß fortzusetzen. Sie konnten durch die Beamten des verfolgenden Funkstreifenwagens eingeholt und festgenommen werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 16jährigen männlichen Jugendlichen und bei den Beifahrern um eine 15jährige weibliche und zwei 15jährige männliche Jugendliche aus Gescher. Der Pkw war am Samstag, 06.06.2020 in Gescher entwendet worden. Bei dem 16jährigen wurde eine Blutprobe angeordnet, da er vermutlich unter Drogeneinfluss gestanden hat. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen den Erziehungsberechtigten übergeben.

