Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Arbeitsboot sinkt im Servicehafen des Container-Terminals-Wilhelmshaven.

Oldenburg (ots)

Am Morgen des 08.03.2020 sank aus bislang unbekannter Ursache ein Festmacherboot an seinem Liegeplatz im Servicehafen des Container-Terminals-Wilhelmshaven. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht an Bord. Von dem gesunkenen Boot traten geringe Mengen Dieselkraftstoff aus. Die Berufsfeuerwehr brachte Ölschlängel aus. Der Bootseigentümer übernimmt mit eigenen Mitteln zeitnah die Bergung des gesunkenen Festmacherbootes. Die Ermittlungen zur Gewässerverunreinigung/Schiffsunfall werden durch die WSPSt Wilhelmshaven fortgeführt. Es kommt zu keinerlei Beeinträchtigung für die durchgängige Schifffahrt.

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeiinspektion

WSPSt Wilhelmshaven

Telefon: 04421/ 942-832

E-Mail: esd@wspst-whv.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell