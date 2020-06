Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Betrunkene leistet Widerstand

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag wollten Rettungssanitäter einer stark alkoholisierten 42-jährigen Bocholterin helfen und diese zur Untersuchung ins Krankenhaus bringen. Als sie sich bereits auf der Trage befand, schlug sie plötzlich nach einem der Rettungssanitäter. Da sie sich nicht beruhigen ließ, wurde die Polizei hinzugezogen, die die Frau letztlich aus gefahrenabwehrenden Gründen in Gewahrsam nahm. Die 42-Jährige beleidigte die Beamten massiv und leistete heftigen Widerstand. Sie spuckte in Richtung der Beamten und versuchte, diese mittels Kopfstoß, Tritte und Bisse zu verletzten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

