Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfallflucht auf real-Parkplatz

Rhede (ots)

Einen Schaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro hinterließ ein unbekannter Unfallverursacher an einem schwarzen Pkw Ford Fusion. Das Geschehen trug sich am Samstag zwischen 10.55 Uhr und 11.15 Uhr auf dem real-Parkplatz an der Gronauer Straße zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

