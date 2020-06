Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Marktangestellte beleidigt

Bocholt (ots)

Ein polizeibekannter Randalierer betrat am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr einen Supermarkt an der Münsterstraße ohne Mund-Nasen-Schutz. Er beleidigte eine Angestellte des Marktes, als diese ihn auf die Maskenpflicht hinwies und verließ dann das Geschäft. Anhand der Personenbeschreibung geriet ein polizeibekannter 37-Jähriger schnell in Tatverdacht. Die Beamten trafen den Mann an dessen Unterkunft an. Er gab zu, dass er zu fraglichen Zeit ohne Mund-Nasen-Schutz in dem Geschäft war. Eine Strafanzeige wegen Beleidigung wurde gefertigt.

