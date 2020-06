Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallverursacherin stand unter Alkoholeinfluss

Borken (ots)

Eine 53 Jahre alte Autofahrerin aus Velen befuhr am Samstag gegen 15.30 Uhr die Heidener Straße in stadtauswärtiger Richtung. Sie stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw, so dass ihr Auto auf die Fahrerseite kippte und am linken Straßenrand liegenblieb. Die Velenerin erlitt leichte Verletzungen. Da sie unter Alkoholeinfluss stand, muss sie nun mit einem Strafverfahren rechnen. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell