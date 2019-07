Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Kleinbus auf Supermarkt-Parkplatz in Großenkneten beschädigt +++ Verursacher gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Kleinbus von VW wurde am Montag, 29. Juli 2019, bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Großenkneten beschädigt.

Die 47-jährige Fahrerin stellte ihren Kleinbus gegen 08:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße 'Am Rieskamp' ab und begab sich zum Einkaufen in den Markt. Als sie um 08:40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen fest. Die Beifahrertür und der vordere, rechte Kotflügel wiesen Schäden auf, die auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt wurden.

Der Verursacher, der den Bus vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte, war nicht mehr vor Ort. Zeugen, die einen Zusammenstoß vor dem Supermarkt beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 04435/91919-0 mit der Polizei Großenkneten in Verbindung zu setzen (894674).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell