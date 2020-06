Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Anhänger und Arbeitsgeräte von Firmengelände gestohlen

Südlohn-Oeding (ots)

In der Nacht zum Samstag brachen Einbrecher ein Bügelschloss eines Tores auf und gelangten so auf ein Firmengelände an der Daimlerstraße. Sie entwendeten einen geschlossenen Anhänger (mit Plane; BOR-QC 715), einen Kompressor, ein Schweißgerät, eine Magnetbohrmaschine, vier Pkw-Türen, eine Motorhaube zwei Kotflügel und eine Windschutzscheibe. Die Kfz-Ersatzteile hatten sich auf dem Anhänger befunden, die Arbeitsgeräte hatten die Täter aus einer Halle gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell