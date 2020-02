Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Trickdiebin

Warstein (ots)

Am Donnerstag, um 13:45 Uhr, kam es an einem Supermarkt an der Alte Kreisstraße zu einem Diebstahl. Eine 71-jährige Frau aus Rüthen wurde von einer Unbekannten am Leergutautomat aufgefordert ihr zu helfen. Das machte die hilfsbereite Frau auch. Dabei ließ sie jedoch ihre Handtasche im Einkaufswagen für einige Augenblicke außer Acht. Erst eine Weile später bemerkte sie den Verlust ihres Portemonnaies mit Papieren, EC-Karte und Bargeld sowie ihres Handys. Die Frau ging direkt von dort zur Polizei um den Verlust und die Begegnung mit der Frau am Leergutautomat dort zu melden. Da sie die Unbekannte gut beschreiben konnte nahm ein Streifenwagen sofort eine Nahbereichsfahndung auf. Dabei konnte an der Hauptstraße eine 57-jährige Frau aus Rumänien angetroffen werden, auf die die Beschreibung genau passte. Das Diebesgut konnte bei der Frau nicht gefunden werden. Sie wurde nach der Identitätsfeststellung und einer Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. (lü)

