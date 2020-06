Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Verletzter Radfahrer bei Verkehrsunfall

Wetter (ots)

Am 29.05.2020 um 18:55 Uhr befährt eine 30-jährige Herdeckerin mit ihrem Pkw Renault die Oberwengerner Straße in Fahrtrichtung Witten. In Höhe der Voßhöfener Straße biegt sie nach links ab. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden, 43-jährigen Radfahrers aus Herdecke, der daraufhin eine Notbremsung durchführt. Hierbei verliert er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzt. Er wird leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 100,- Euro.

