Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer hatte zu viel Alkohol intus

Gronau (ots)

Einen 52 Jahre alten Autofahrer aus der Ukraine kontrollierten Polizeibeamte am Samstagmorgen gegen 06.25 Uhr auf der Düppelstraße. Der Mann gab an, am Vorabend zwei Bier getrunken zu haben. Anhand des Alkoholtest hatte der 52-Jährige aber deutlich mehr alkoholische Getränke zu sich genommen - der Wert deutet auf eine Blutalkoholkonzentration von ca. 1,5 Promille hin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

