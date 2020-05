Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzte Fahrradfahrerin in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Ein jähes Ende nahm die Fahrt einer 52-jährigen Fahrradfahrerin am Dienstag, 19. Mai 2020, gegen 02.45 Uhr auf dem Goldbergplatz in Buer. Laut Zeugenaussagen war die Gelsenkirchenerin mit ihrem Rad von der De-la-Chevallerie-Straße nach links auf den Goldbergplatz abgebogen und dort mit dem Vorderrad in den Schienenbereich der Straßenbahn geraten. Sie stürzte und verletzte sich schwer. Die eingesetzten Beamten nahmen Alkoholgeruch in der Atemluft der 52-Jährigen wahr. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb und ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

