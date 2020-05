Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Elf Wohnwagen aufgebrochen

Gelsenkirchen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 17. Mai, 17 Uhr, und Montag, 18. Mai, 14 Uhr, wurden in Resser-Mark insgesamt elf Wohnwagen aufgebrochen. Die Anhänger standen auf dem Parkplatz an der Münsterstraße/Anschlussstelle Herten an der BAB 2. Zum Diebesgut und zu den entstandenen Sachschäden können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache).

