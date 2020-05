Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Brand in einer Küche

Am Montag, 18. Mai 2020, kam es gegen 12.20 Uhr in der Taubenstraße zu einem Brand in einer Küche. Aus bislang unbekannter Ursache kam es beim Zubereiten von Speisen zu einer Flammenbildung. Ein 22-jähriger Bewohner und eine weitere 18-jährige Bewohnerin wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Das Feuer konnte durch sie eigenständig gelöscht werden. Die Feuerwehr Vechta rückte mit zwölf Einsatzkräften aus. Durch Rauch und Ruß entstand in der Küche Schaden in unbekannter Höhe.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 18. Mai 2020, wurde um 16.45 Uhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der Brägeler Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 18. Mai 2020, wurde um 14.10 Uhr eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne auf dem Bergweg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 16. Mai 2020, 13.00 Uhr und Montag, 18. Mai 2020, 07.00 Uhr kam es bei einem Autohaus an der Osloer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte beim Rangieren den Zaun des Autohauses und entfernte sich anschließend vom Unfallort, one sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Beteiligte nach Verkehrsunfallflucht gesucht, ein verletzter Mitfahrer ermittelt

Wie bereits berichtet ist es am Samstag, 16. Mai 2020 gegen 20.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw in Holdorf OT Langenberg gekommen. Dank mehrerer Zeugenaussagen stellte sich nun heraus, dass der Pkw mit drei Personen besetzt war. Ein 34-Jähriger Steinfelder konnte als Mitfahrer ermittelt werden. Dieser erlitt vermutlich durch den Unfall schwere Verletzungen und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus. Durch Zeugen, weitere Ermittlungen und kriminaltechnische Spuren ergaben sich nun Hinweise, dass es sich bei den zwei noch gesuchten Fahrzeuginsassen vermutlich um zwei junge Frauen handeln dürfte. Eine der Frauen wird als maximal 20 Jahre alt und von kleiner/zierlicher Gestalt mit einer Größe von etwa 170 cm beschrieben. Sie soll brünette/blonde lange Haare und schwarze Kleidung mit einer blauen Jeans getragen haben. Die andere Frau wird ebenfalls als maximal 20 Jahre alt und ebenfalls von kleiner/zierlicher Gestalt mit einer Größe unter 170 cm beschrieben. Sie soll sehr lange, brünette und gelockte Haare getragen haben. Außerdem soll einer der beiden Frauen oder Jugendlichen eine Brille und ein Stirnband getragen haben. Außerdem könnten sie durch den Unfall Verletzungen im Gesicht oder am Oberkörper davongetragen haben. Es liegen Hinweise vor, dass die beiden Gesuchten von einem BMW-Kombi abgeholt worden sind. Die beiden Frauen, aber auch Zeugen oder Personen, die die Gesuchten kennen, werden gebeten sich mit der Polizei Damme unter 05491-9500 in Verbindungen zu setzen, um die Umstände des schweren Unfalles aufzuklären.

