Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ermke - Pkw zerkratzt

Am Montag, 18. Mai 2020, kam es zwischen 10.00 und 13.00 Uhr an der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die Motorhaube eines Skoda Octavia, der an einem Wohnhaus abgestellt war. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. Mai 2020, kam es zwischen 09.10 und 09.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ladestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Seat Altea, der dort geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

