POL-PDNW: Nicht gesichertes Fahrzeug klemmt Fahrerin ein

Eine 32-jährige Postzustellerin stellte ihr Fahrzeug am 01.10.2019 gegen 14:00 Uhr in der Weinstraße in Hambach ab, ohne es gegen wegrollen zu sichern. Als sie auf der abschüssigen Straße vor das Fahrzeug lief, rollte es los und klemmte sie zwischen dem eigenen Fahrzeug und einem weiteren geparkten Fahrzeug ein. Passanten eilten zu Hilfe und schoben das Fahrzeug zurück, um sie aus der misslichen Lage zu befreien. Die 32-Jährige erlitt Prellungen an beiden Knien. Sachschaden entstand nicht.

