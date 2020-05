Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Samstag, 09. Mai 2020, 15.00 Uhr, und Samstag, 16. Mai 2020, 19.00 Uhr, kam es in der Straße Kringelkamp zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten ein Wohnzimmerfensters eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme- Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Am Samstag, 16. Mai 2020, gegen 01.44 Uhr, kam es am Rüschendorfer Kirchweg zu einem unerlaubten Umgang mit Abfällen. Ein bislang unbekannter Verursacher verbrannte auf einem Acker Abfälle bestehend aus Holzschnitt, Plastiktüten, Metall und einem Drahtgestell. Der Brand wurde durch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Damme abgelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Montag, 18. Mai 2020, gegen 06.23 Uhr, ereignete sich auf dem Radweg der Lohner Straße ein Verkehrsunfall. Ein 42jähriger Rennradfahrer aus Lohne beabsichtigte einen vor ihm befindlichen 34jährigen Fahrradfahrer aus Lohne zu überholen. Als beide Radfahrer sich auf gleicher Höhe befanden, kam es zu einer seitlichen Berührung. Dadurch verloren diese die Kontrolle über ihre Fahrräder, stürzten zu Boden und verletzten sich leicht. Beide Fahrer wurden mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 18. Mai 2020, gegen 09.55 Uhr, kam es in der Georgstraße Ecke Guidostraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 43jähriger PKW-Fahrer aus Visbek missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 64jährigen PKW-Fahrer aus Vechta. Es folgte ein Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein 7jähriger Mitfahrer im PKW des 43jährigen leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

