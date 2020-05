Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Einbrecher randalieren im Getränkemarkt - Zwei Jugendliche festgenommen

Homberg (ots)

Tatzeit: 29.04.2020, 18:30 Uhr bis 30.04.2020, 06:45 Uhr

Letzte Woche sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drei Jugendliche in einen Getränkemarkt in der Gombether Straße eingebrochen und haben u. a. Zigaretten im Wert von ca. 1.000,- Euro gestohlen. Bei dem Einbruch richteten sie einen Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro an. Schon am Morgen nach der Tat konnten die Sachbearbeiter der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Homberg drei Jugendliche ermitteln und zwei Jugendliche aus dem Schwalm-Eder-Kreis festnehmen.

Die Jugendlichen bewarfen eine Scheibe der Eingangstür mit einem Mülleimer und gelangten durch das entstandene Loch in den Markt. Anschließend zerstörten sie viele Flaschen aus den Regalen und stießen mehrere Kisten mit Getränken um. Im Markt beschädigten sie noch eine weitere Glasscheibe. Danach trugen sie Alkoholika, Chips-Tüten, Süßwaren und Zigaretten aus dem Geschäft. In einem sichtgeschützten Bereich in der Nähe des Marktes verzehrten sie Süßwaren, Chips und Alkoholika. Teilweise bunkerten die Jugendlichen dann das Diebesgut im ehemaligen Tagebaugelände. Die beiden Jugendlichen aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurden am Donnerstag gegen 11.00 Uhr durch eine Streife der Polizeistation Homberg an ihrer Wohnanschrift festgenommen, auf der Wache vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Beide Jugendliche räumten in ihrer Vernehmung die Tat ein. Ein tatverdächtiger Jugendlicher aus Hann. Münden befindet sich noch auf der Flucht. Das gebunkerte Diebesgut wurde sichergestellt und dem Eigentümer wieder ausgehändigt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen auf freien Fuß gesetzt. Die drei Jugendliche erwartet nun ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls und Sachbeschädigung.

Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

