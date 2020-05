Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg - L 3218: Schwerer Verkehrsunfall - Zwei Personen verletzt (Folgemeldung)

Homberg (ots)

Unfallzeit: 07:55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3218 zwischen Besse und Metze sind zwei Personen verletzt worden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf ca. 60.000,- Euro.

Ein 47-jähriger Fahrer aus Fulda befuhr mit seinem Pkw Volvo V40 die Landesstraße L 3218 aus Richtung Metze in Richtung Besse. Ein ebenfalls 47-jähriger Fahrer aus Edermünde befuhr mit seinem Fiat Dukato die Landesstraße in Gegenrichtung. In einer Rechtskurve kam der Fuldaer Fahrer auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den entgegenkommenden Dukato. Der Fahrer des Dukato konnte noch nach rechts ausweichen, sodass es nicht zu einem Frontalzusammenstoß kam. Hierbei wurde der Fahrer aus Edermünde schwer, aber nicht lebensbedrohlich und der Fahrer aus Fulda leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von 40.000,- Euro bei dem Volvo und 20.000,- Euro bei dem Dukato. Entgegen der Erstmeldung wurde keine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Die Landesstraße war für drei Stunden gesperrt. Der Fiat musste mit einem Kranwagen aus dem Straßengraben geborgen werden.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

