POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter bohren Pkw-Tanks an und stehlen Kraftstoff

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Diebstahl von Kraftstoff - Täter bohren Autotanks an Tatzeit: 30.04.2020, 20:30 Uhr bis 01.05.2020, 06:20 Uhr In der Nacht von Donnerstag zu Freitag bohrten unbekannte Täter an insgesamt drei geparkten Pkws die Tanks an und entwendeten den enthaltenen Kraftstoff. An zwei in der Schimmelpfengstraße, Parkplatz der Hephata-Klinik, geparkte Audis bohrten die Täter gg. 23: 45 Uhr die Tanks der Fahrzeuge an und stahlen anschließend den enthaltenen Kraftstoff. Aus den beiden Fahrzeugen wurden 40 Liter Kraftstoff entwendet. An den Pkws entstand jeweils ein Schaden in Höhe von 250,- Euro. Aus einem Skoda Fabia, welcher im Walkmühlenweg geparkt war, stahlen die Täter ca. 50 Liter Kraftstoff. Hier entstand an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

