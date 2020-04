Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Brand einer Feldscheune - Kripo erbittet Zeugenhinweise

Homberg (ots)

Brandzeit: 29.04.2020, 22:32 Uhr

Gestern Abend ist es zu einem Brand in einer Scheune in der Junker-Hoos-Straße in der Feldgemarkung Richtung Ascherode gekommen.

In der Scheune befanden sich einige landwirtschaftliche Geräte und Anhänger, sowie altes Stroh aus dem Vorjahr. Beim Eintreffen der eingesetzten Funkstreife stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr entschieden sich dafür, die Scheune kontrolliert abbrennen zu lassen. Die Kriminalpolizei in Homberg hat aktuell die Brandursachenermittlung am Brandort übernommen. Die Brandursache konnte heute aber noch nicht abschließend ermittelt werden, da der Brandort noch nicht gefahrlos betreten werden konnte, weil das Feuer immer noch nicht vollständig erloschen ist. Der Gesamtschaden wird auf ca. 250.000,- Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-774-0.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

