Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten - Einbruch in Bankfiliale

Homberg (ots)

Tatzeit: 29.04.2020, 02:20 Uhr bis 02:25 Uhr

In den heutigen frühen Morgenstunden ist ein unbekannter Täter in eine Filiale einer Bank in der Kasseler Straße eingebrochen und hat einen Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro verursacht.

Nachdem der Täter sich in den Selbstbedienungsbereich der Bank begeben hatte, hebelte er eine Glassegmenttür aus der Verankerung und drückte diese auf. Anschließend hebelte er im Servicebereich die komplette Abdeckung der Sparbuch-Fächer mit einem Hebelwerkzeug auf, um so an die Einlagefächer zu gelangen. In den Fächern waren noch vereinzelt Sparbücher hinterlegt, es wurden aber offensichtlich keine Sparbücher entwendet. Vermutlich war der Täter auf Bargeld aus.

Bei dem Täter handelt es sich um einen jungen Mann, ca. 1,70 m groß, bekleidet mit Jogginghose mit weißer Aufschrift, Sneakers mit weißer Sohle, einer Kapuzenjacke und war maskiert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell