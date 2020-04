Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher verwüsten Kindergarten

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Sonntag, 26. April, 11.30 Uhr und Montag, 27. April 2020, 7.30 Uhr, in einen Kindergarten an der Hohe Straße ein und verursachten einen erheblichen Sachschaden. Wände und Böden wurden mit Sprühlack beschmiert. Zudem wurden zahlreiche Gegenstände zerstört und Lebensmittel im gesamten Kindergarten zerstreut. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell