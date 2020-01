Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gemeldeter Kleinbrand am Ostring

Breckerfeld (ots)

Datum: 01.01.2020/ Uhrzeit: 00:50 Uhr/ Dauer: ca. 15 Minuten/ Einsatzstelle: Ostring/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/

Bericht (hb): In der Nacht zum Neujahrstag wurde ein brennender Mülleimer am Busbahnhof gemeldet. Vor Ort brannte ein bisschen Unrat in einem freistehenden Drahtkorb. Die dafür alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld löschten den Brand mit einem großzügigen Schluck aus der Kübelspritze und rückten danach wieder ein.

