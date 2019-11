POL-FL: Tarp: Der neue Leiter der Polizei hat sich eingelebt

Polizeidirektion Flensburg

Tarp: Der neue Leiter der Polizei hat sich eingelebt

Seit dem 1. Juli hat die Polizeistation Tarp mit Michael Zepernick einen neuen Leiter. Die Eingewöhnung ging ihm sehr leicht von der Hand, denn dem 60-Jährigen sind die meisten seiner 13 neuen Kollegen bereits irgendwo auf seinem langen Dienstweg begegnet.

Den großen Einzugsbereich der Polizei Tarp hat Michael Zepernick schnell kennengelernt. Der Kontakt zu den Ämtern Oeversee und Eggebek war umgehend hergestellt. Auf dem Dorf sei die Verwaltung deutlich kleiner und somit familiärer, sodass man sich viel schneller kennenlerne und ins Gespräch komme, resümiert der Stationsleiter seinen Einstieg.

Michael Zepernick wechselte nach siebenjähriger Leitung der Polizeistation Flensburg-Weiche in Richtung Tarp, sodass seine Aufgaben, wie der Kontakt zu Schulen und Kindergärten und die präventive Polizeiarbeit kein Neuland für den erfahrenen Schutzmann sind. Er hat große Freude daran, diese neue Tätigkeit übernommen zu haben und erstellt mit seinem Team gerade ein Präventionskonzept für Schulen und Kindergärten aber auch für Seniorenheime. "Es ist uns wichtig, dass wir für unsere Bürger, ob jung oder alt, da sind. In Zeiten von Enkeltricks und Betrügereien im Internet ist es wichtig, die Menschen zu informieren", erläutert Zepernick.

Ihm liegt es am Herzen für den Bürger auch auf Fußstreifen präsent zu sein. "Mir ist es wichtig, dass wir als Polizei in Tarp und dem Umland wahrgenommen werden und für jeden ansprechbar sind. Mir fällt immer wieder auf, dass dies vor allem bei Fußstreifen am besten gelingt", beschreibt Zepernick seine Auffassung dieser Tätigkeit.

