Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Stark alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Flensburg (ots)

Am späten Montagabend (11.11.19) gegen 22:00 Uhr kam es in Flensburg in der Osterallee zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mercedes soll sein Fahrzeug in Schlangenlinien in Richtung Nordstraße geführt haben. Dabei kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden BMW. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Nach dem Zusammenstoß soll der Mercedesfahrer seine Fahrt fortgesetzt haben. Bei der Flucht wurde eine Baustellenabsperrung beschädigt.

Das Unfallfahrzeug sowie der vermutliche Fahrer konnten durch Streifen des 1. Polizeireviers Flensburg angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Darüber hinaus soll der vermutliche Unfallfahrer nicht über eine Fahrerlaubnis verfügen.

Neben der Entnahme einer Blutprobe, wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

