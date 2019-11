Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schuby: Verkehrsunfall nach Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Schuby (ots)

Bereits am Montag den 21.10.19 gegen 17:30 Uhr kam es in Schuby auf der B201 in Höhe Jägerkrug zu einem Verkehrsunfall nach einer vorangegangenen Straßenverkehrsgefährdung. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Der Unfallverursacher habe mit seiner schwarzen BMW 5er-Limousine mit dem Kennzeichenfragment HB- (Hansestadt Bremen) trotz durchgezogener Mittellinie und starkem Gegenverkehr den vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer überholt. Zuvor soll dieser schon wiederholt sehr dicht aufgefahren sein und mehrfach gehupt haben. Nach dem Überholvorgang soll der BMW-Fahrer dann unvermittelt und ohne erkennbaren Grund sehr stark gebremst haben, sodass der nachfolgende Verkehr zu Gefahrenbremsungen gezwungen worden sei. Das dritte nachfolgende Fahrzeug habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei auf den davor zum Stehen gekommenen Wagen aufgefahren.

Sowohl der BMW-Fahrer, als auch das überholte Fahrzeug setzen ihre Fahrt danach fort.

Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher, den Zeugen, der kurz vor dem Unfall von dem BMW überholt wurde sowie weitere Zeugen, die Angaben zu den beteiligten Fahrzeugen machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Silberstedt unter der Nummer: 04626 / 4049920 entgegen.

