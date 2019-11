Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Unfallflucht mit E-Scooter am ZOB - Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

Am Mittwoch (06.11.19) gegen 21:30 Uhr ist es am ZOB in Flensburg zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Am Bussteig A1 soll eine weibliche Person mit ihrem E-Scooter mit hoher Geschwindigkeit gegen ein Wartehäuschen gefahren sein. Anschließend soll sie sich noch mit zwei Männern am Unfallort aufgehalten haben. Durch den Unfall wurde eine Glasscheibe des Häuschens vollständig zerstört. Es entstand hoher Sachschaden.

Beim Eintreffen der Polizei war jedoch niemand mehr vor Ort, sodass eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen werden musste.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Verursacherin und Zeugen, die den Unfall beobachten haben und Angaben zu der Verursacherin machen können. Diese werden gebeten, sich unter 0461 / 4840 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Jan Krüger

Telefon: 0461/484-2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell