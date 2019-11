Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Hochwertiges Werkzeug aus Carport entwendet - Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

In einem Neubaugebiet am Tastruper Weg in Flensburg ist es in der Nacht zu Dienstag (05.11.19) zu einem Einbruch in einen Schuppen eines Carports gekommen. Dabei wurde diverses Werkzeug - Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich - entwendet. Aufgrund der Menge und Beschaffenheit des Werkzeugs ist anzunehmen, dass dieses mit einem Fahrzeug vom Tatort abtransportiert worden ist.

Daher fragt die Polizei, ob jemand in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht oder ein verdächtiges Fahrzeug in diesem Bereich festgestellt hat. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0461 / 4840 beim Kommissariat 7 der Polizei Flensburg zu melden.

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Jan Krüger

Telefon: 0461/484-2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

