Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: St. Peter-Ording: Ermittlungserfolg nach Fahrraddiebstählen

St. Peter-Ording (ots)

Die Polizei St. Peter-Ording hat vermutlich eine Serie von Fahrraddiebstählen aufgeklärt. In letzter Zeit kam es in der Gemeinde zu einer Vielzahl von Fahrraddiebstählen, woraufhin die Beamten der Polizeistation eine Ermittlungsgruppe einrichteten.

Die Auswertung der gesammelten Erkenntnisse führte die Beamten zu einem 73-jährigen Tatverdächtigen, der sich bislang nicht zu den Vorwürfen äußert. Bei einer am gestrigen Donnerstag (07.11.19) gemeinsam mit dem Amt Eiderstedt durchgeführten Durchsuchung konnten 36 Mountain- und E-Bikes in einer leerstehenden Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden. Mit Hilfe des örtlichen Bauhofs wurden die Fahrräder zur Dienststelle verbracht und sollen nun einzelnen Taten zugeordnet werden. Der Gesamtwert der sichergestellten Fahrräder beträgt ca. 30 000 Euro. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen sowie weitere mögliche Beteiligte dauern an.

Ungeachtet des Ermittlungserfolges erarbeitet die Polizei St. Peter-Ording auch ein Präventionskonzept, um in der Zukunft weiteren Taten entgegenzuwirken.

