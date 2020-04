Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen und Schwarzenborn: Unbekannte Täter setzen leerstehende Hütte und Holzstapel in Brand

Homberg (ots)

Neukirchen und Schwarzenborn Brandstiftung an einer Hütte und einem Holzstapel Brandzeit: 27.04.2020, 00:26 Uhr und 00:19 Uhr Einen Stapel mit Baumstämmen und eine ehemalige Jagdhütte setzten vermutlich die gleichen unbekannten Täter in der vergangenen Nacht in Brand. Kurz nach Mitternacht entzündeten die Täter eine leerstehende Hütte an der Kasseler Straße (L 3156), auf dem Gelände der Knüll-Kaserne im Bereich Schwarzenborn. Die Wachbesatzung der Kaserne entdeckt den Brand und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Der Brand wurde wenig später durch die Feuerwehren gelöscht. Ein messbarer Schaden ist an der leerstehenden Hütte nicht entstanden. Wenige Minuten später wurde der Brand von gelagerten Baumstämmen an einem Parkplatz an der L 3156, Höhe Justus Ruh, gemeldet. Bei diesem Brand wurden von den Tätern ein Stapel von ca. 10 Baumstämmen, welche am Rand eines Parkplatzes gelagert waren, in Brand gesetzt. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250,- Euro. In beiden Fällen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung durch, vermutlich die gleichen Täter, aus. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

