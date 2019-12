Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 61-jährige Mann einige Meter von Straßenbahn mitgeschleift - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Einige Meter von einer Straßenbahn mitgeschleift und dabei leicht verletzt wurde am Freitagmorgen gegen 10.50 Uhr ein 61-jähriger Mann. Nach seinen Angaben war er an der Haltestelle "Ortenauer Straße" in die Straßenbahn der Linie 23 in Richtung Innenstadt eingestiegen. Dabei habe sich die Türe geschlossen und er habe sich seinen rechten Arm eingeklemmt. Er sei noch ein paar Meter mitgelaufen, aber schließlich zu Boden gestürzt, wodurch er seinen Arm wieder frei bekam. Der 61-Jährige suchte anschließend selbstständig ein Krankenhaus auf, im Anschluss erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die weiteren Unfallermittlungen hat das Verkehrskommissariat Heidelberg übernommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden dringend gebeten sich unter Telefon 0621/174-4140 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell