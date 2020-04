Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Unbekannte Täter setzen Altpapiercontainer in Brand

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain Brand eines Altpapiercontainers Brandzeit: 25.04.2020, 23:40 Uhr Einen Altpapiercontainer in der Landgraf-Philipp-Straße setzten unbekannte Täter am späten Samstagabend in Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 650,- Euro. Die Täter begaben sich zu dem Container, welcher auf dem Parkplatz des Burschenschaftsheims stand und entzündeten diesen auf nicht bekannte Weise. Der Container wurde bei dem Brand komplett zerstört. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

