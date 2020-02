Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täter überfallen 13-Jährigen auf Spielplatz in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am Nachmittag des 05.02.2020 wurde ein 13-jähriger Junge von mehreren Tätern auf einem Spielplatz zwischen der Greifswalder Straße und Insterburger Straße überfallen und ausgeraubt. Der Junge trug dabei Verletzungen davon, die später ärztlich behandelt werden mussten.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge saß der Schüler gegen 15:30 Uhr auf einer Bank auf dem Spielplatz, als er bemerkte, dass sich von hinten Personen annäherten. In der Folge erhielt er unvermittelt Schläge an den Hinterkopf und ins Gesicht sowie Tritte in den Rücken. An dem Angriff waren drei oder vier männliche Personen beteiligt. Unter Vorhalt eines Messers wurde die Herausgabe des Rucksacks, der Jacke sowie eines niedrigen, zweistelligen Geldbetrages durch das Opfer erzwungen.

Anschließend flüchteten die Täter in verschiedene Richtungen, wobei der Rucksack durch einen Täter wieder fallen gelassen wurde. Die Verletzungen des 13-jährigen wurden später in einem Hildesheimer Krankenhaus behandelt.

Ein Täter konnte genauer beschrieben werden. Er ist ca. 180 cm groß und schlank. Seine Kleidung, bestehend aus Hoodie und Jogginghose, war grau. Er hatte eine Kapuze auf dem Kopf und sein Gesicht war vermummt. Zudem hatte er eine Bauchtasche um. Das geschätzte Alter beträgt 17-20 Jahre.

Ein weiterer Täter wurde als dick beschrieben. Weitere Angaben zur Beschreibung liegen der Polizei momentan nicht vor.

Die Polizei Hildesheim sucht Zeugen. Wer die Tat möglicherweise beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern abgeben kann, wird gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

