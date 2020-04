Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Einbruch in Gärtnerei - Täter werden durch Alarm verschreckt

Homberg (ots)

Tatzeit: 24.04.2020, 22:14 Uhr

Am späten gestrigen Abend sind unbekannte Täter in eine Gärtnerei im Lindenweg eingebrochen und wurden durch die akustische Alarmanlage gestört.

Die Täter stiegen auf der Rückseite der Gärtnerei über einen Zaun, hebelten zwei Eingangstüren auf und stiegen in das Gebäude ein. In den Büros durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Als sie versuchten, eine Zwischentür aufzuhebeln, lösten sie den akustischen Alarm aus und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob die Täter etwas aus dem Gärtnerreibetrieb entwendet haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell