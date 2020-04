Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Unbekannter Exhibitionist zeigt sich wieder im Kurpark

Homberg (ots)

Bad Zwesten Exhibitionist im Park Tatzeit: 23.04.2020, 08:55 Uhr Ein unbekannter Exhibitionist zeigte sich heute Morgen im Bereich der Parkanlage der Hardtwaldklinik I einer Klinikmitarbeiterin. Die Mitarbeiterin war zu Fuß auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle in der Klinik. Sie bemerkte einen unbekannten Mann, welcher sich auffällig verhielt. Der Mann hatte seine Hose bis zu den Knien heruntergelassen und suchte Blickkontakt zu der Frau. Hierbei führte er Masturbationsbewegungen an seinem Glied durch. Kurz darauf flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 50 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem olivgrünen Hemd/ Jacke, dunklen Hose, dunklen Schuhen und einer dunklen Mütze. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

