Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Niedergrenzebach: Unbekannte Täter setzen Verkaufsstand in Brand - 2.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Niedergrenzebach Brandstiftung an einem Verkaufsstand Brandzeit: 23.04.2020, 05:15 Einen Erdbeer- und Spargelverkaufsstand in der Krankenhausstraße setzten unbekannte Täter heute Morgen in Brand. An dem Verkaufsstand entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro. Die Täter hatten den Verkaufstand mit einem unbekannten Mittel im Eingangsbereich in Brand gesetzt. Ein vorbeifahrender Zeuge bemerkt den Brand und verständigte über das naheliegende Krankenhaus die Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der alarmierten Polizisten brannte der Stand im Eingangsbereich. Die Polizisten begannen umgehend mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen. Die unmittelbar darauf eintreffende Feuerwehr brach die Eingangstür auf und löschte den Brand endgültig. Die Ermittler gehen derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg, unter Tel.: 05681-774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell