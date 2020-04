Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg/Felsberg/Fritzlar: Betrügerische Spendensammler ermittelt - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Homberg (ots)

Tatzeit: 06.03.2020, 09:50 Uhr bis 07.04.2020, 13:30 Uhr

Zwei in den letzten Wochen im Schwalm-Eder-Kreis aufgetretene betrügerische Spendensammler konnten ermittelt werden. Eine 55-jährige Frau und ein 60-jähriger Mann, beide aus Bad Hersfeld, haben im Schwalm-Eder-Kreis in der Zeit vom 06.03. bis zum 07.04. in mindestens vier Fällen über 400,- Euro mit illegalem Spendensammeln und Diebstählen ergaunert. Von einem Fall in Spangenberg in der Burgstraße hatten wir bereits am 06.03.2020 berichtet.

Die Mann und die Frau sind immer mit der gleichen Masche aufgetreten. Sie klingelten einzeln an verschiedenen Haustüren und gaben an, dass sie für einen "gestrandeten" Zirkus sammeln würden. Anschließend verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung, indem sie vorgaben, dass sie Durst hätten und baten um ein Glas Wasser. Dies Situation nutzten sie dann aus um neben "Spendengelder" zu sammeln, auch Bargeld aus den jeweiligen Wohnungen zu entwenden. Die "Spendensammler" traten mit ihrer Masche in Spangenberg, Felsberg-Rhünda und in Fritzlar-Werkel auf. Hierbei benutzten sie einen schwarzen VW Passat Kombi mit dem amtlichen Kennzeichen: ROF-JA 105. Ihnen beiden droht nun ein Strafverfahren wegen Verdacht des Betruges und Diebstahls.

Beschreibung der Täter:

1. männlich, 60 Jahre alt, 1,70 m groß, schwarze kurze Haare mit grauem Ansatz an den Seiten, dicke Gestalt, südeuropäisches Aussehen

2. weiblich, 55 Jahre alt, 1,50 m groß, schwarze lange Haare zum Zopf gebunden, dicke Gestalt, südosteuropäisches Aussehen

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Insbesondere suchen die Ermittlungsbeamten aus Melsungen Zeugen und weitere Geschädigte. Wo sind noch die beiden Täter mit der beschriebenen Masche aufgetreten?

Schulz, PHK - Pressesprecher -

