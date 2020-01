Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autos am Rotenburger Bahnhof zerkratzt - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Autos am Rotenburger Bahnhof zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. In der zweiten Dezemberwoche - am Donnerstag, den 12.12. - sind im Verlauf des Tages am Rotenburger Bahnhof vier Autos von Unbekannten beschädigt worden. Insgesamt ist dabei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Betroffen war ein schwarzer Mercedes-Benz SLK, ein schwarzer Audi A4 Avant, ein grauer Audi Q5 und ein grauer Skoda Kodiaq. In allen Fällen wurde der Lack der Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen, die an dem betreffenden Tag verdächtige Personen auf dem Weg zur Skateranlage gesehen haben oder andere Hinweise geben können, melden sich bitte unter Telefon 04261/9470.

