Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar-Oberstein: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Stadtgebiet

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 06.10.2019 auf Montag, den 07.10.2019 wurde in der Jenaer Straße in Idar-Oberstein ein blauer Opel Corsa vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Am Donnerstag, den 10.10.2019 wurden zwischen 08:00 Uhr und 16:30 Uhr in der Fußgängerzone von Idar die Reifen eines Ford Kuga zerstochen.

In beiden Fällen entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@rlp.de

