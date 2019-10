Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeitungstrolley entwendet

Baumholder (ots)

Die Mitteilerin war gestern Mittag zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich Kremelstraße/ Ecke Ausweiler Straße in Baumholder mit dem Austragen von Zeitungen beschäftigt. Hierzu stellte sie ihren Trolley in der Kremelstraße ab. Als sie kurze Zeit später zum Abstellort zurückkehrte, war der Trolley nicht mehr da. Im Rahmen einer Absuche konnte sie den Zeitungstrolley, der mit einer blauen Tasche bestückt war, nicht mehr auffinden und erstattete Anzeige. Wer kann Hinweise zu dem Vorfall geben? Hinweise erbeten an die Polizei in Baumholder unter 06783-9910.

