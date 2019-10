Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte Täter zünden Sonnenschirm in der Fußgängerzone an

Idar-Oberstein (ots)

Am 09.10.2019 wurde gegen 23:20 Uhr durch bislang unbekannte Täter ein Sonnenschirm vor der Gaststätte "Obersteiner Eck" in der Hauptstraße 406 in Idar-Oberstein angezündet. Der Brand konnte glücklicherweise durch einen Passanten gelöscht werden. Selbiger konnte eine männliche und eine weibliche Person beobachten, die sich in der Nähe des Tatortes aufhielten.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der 06781/561-0.

