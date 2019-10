Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Trier-Ehrang

Trier-Ehrang (ots)

Unbekannte versuchten sich in der Zeit von Dienstag, 08.10.2019, 21:30 Uhr und Mittwoch, 09.10.2019, 14:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Trier-Ehrang, in der Niederstraße zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten die Haustür aufzuhebeln, scheiterten jedoch daran. An der Haustür entstand ein Schaden von etwa 200 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0.

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

