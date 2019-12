Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Körperliche Auseinandersetzungen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Brake

Delmenhorst (ots)

Die Beamten der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch mussten am Sonntag, 08. Dezember 2019, mehrere körperliche Auseinandersetzungen schlichten.

Zunächst wurde gegen 02:30 Uhr eine Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Braker Innenstadt gemeldet. Die Klärung des Sachverhaltes nahm aufgrund der Alkoholisierung aller beteiligter Personen und der aggressiven Stimmung einiger weniger Besucher bereits einige Zeit in Anspruch. Zu Straftaten war es zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht gekommen.

Gegen 03:20 Uhr wurde dann eine körperliche Auseinandersetzung zwischen jugendlichen, ausnahmslos alkoholisierten Brakern vor derselben Gaststätte gemeldet. Hierbei fügten sich zwei 17-jährige gegenseitig leichte Verletzungen zu. Eine 17-Jährige, die schlichten wollte, wurde ebenfalls geschlagen. Bei Eintreffen von Beamten der Polizei Brake flüchtete einer der beiden 17-Jährigen, konnte aber gestellt werden. Beim Versuch, den Hergang zu rekonstruieren, solidarisierten sich bis zu 30 Jugendliche, die die polizeilichen Maßnahmen erheblich störten und erschwerten. Die Stimmung war dabei äußerst gereizt.

Nur durch Unterstützung von Beamten der Polizei Nordenham gelang es, die Situation beruhigen und klären zu können. Gegen die zwei 17-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Eine weitere Person wurde in Gewahrsam genommen, weil der junge Mann den Ort des Geschehens trotz mehrfacher Aufforderungen nicht verlassen wollte und die Maßnahmen andauernd störte. Die Jugendlichen verhielten sich während der polizeilichen Maßnahmen distanz- und respektlos. Die Beamten wurden zum Teil übel beschimpft. Gegen einen Jugendlichen wurde bereits ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Gegen 04:50 Uhr wurde dann eine Schlägerei unter Beteiligung von 15 Personen in einer Gaststätte in der Nähe des Fähranlegers Lemwerder gemeldet. Die Polizei Brake erhielt hier Unterstützung von Beamten der Polizei Delmenhorst, der Autobahnpolizei Ahlhorn und Diensthundführern. Bei deren Eintreffen hatten sich die Personen bereits voneinander getrennt. Die Klärung gestaltete sich auch hier schwierig, da die beteiligten Personen kaum Angaben machten und die Hilfe der Polizei nicht in Anspruch nehmen wollten. Die Behandlung oberflächlicher Verletzungen durch die Besatzung eines Rettungswagens wurde ebenfalls abgelehnt.

Letztendlich war Auslöser der Auseinandersetzung der exzessive Tanzstil der einen Gruppe, bei dem unter anderem Gläser und Flaschen zu Bruch gingen. Deshalb wurde die Musik unterbrochen, was die tanzende Gruppe aufbrachte. Weitere Besucher, die beruhigen und schlichten wollten, wurden dann angegriffen. Es folgten mehrere Körperverletzungen, die nun aufgearbeitet werden müssen.

Dieser Einsatz konnte um 05:45 Uhr beendet werden.

Fragen können ab Montag, 09. Dezember 2019, beantwortet werden:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell