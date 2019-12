Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham am Sonntag, 08.12.2019

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus den Niederlanden befuhr am Samstag, 07.12.2019, gegen 13.00 Uhr, die Außendeicher Straße, aus Richtung Jade kommend, in Richtung B 437. Im dortigen Einmündungsbereich fuhr er aus Unachtsamkeit auf den vor ihm haltenden Pkw einer 34-jährigen Ammerländerin auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 3500,- Euro.

Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Freitag, 06.12.2019, 17.30 Uhr und Samstag, 07.12.2019, 13.30 Uhr, ereignete sich in der Herbertstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer stieß vermutlich beim Ausparken gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 25-jährigen Anwohnerin. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 850,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen (01457096).

Verkehrsunfallflucht

Ein 86-jähriger Nordenhamer befuhr am Samstag, 07.12.2019, gegen 13.40 Uhr, mit seinem Pkw die Hansingstraße, aus Richtung Bahnhofstraße kommend, in Richtung Großensieler Straße. In Höhe der Hausnummer 38 streifte er beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 26-jährigen Anwohners. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 300,- Euro zu kümmern. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte der 86-jährige Pkw-Fahrer ermittelt werden.

Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Eine 19-jährige Nordenhamerin fuhr am Samstag, 07.12.2019, um 17.40 Uhr, mit ihrem Pkw auf der B 212, aus Richtung Blexen kommend, in Richtung Nordenham. Kurz hinter der Kreuzung Burhaver Straße bemerkte sie einen vor ihr fahrenden Pkw, der langsam fuhr und die Warnblinklichter eingeschaltet hatte. Als die 19-jährige Fahrerin zum Überholen ansetzte und sich in Höhe des Pkw befand, zog der Pkw ebenfalls auf die linke Fahrbahnseite. Die Fahrerin konnte noch auf die Straßenberme ausweichen und überfuhr einen Leitpfahl. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1100,- Euro. Der andere Pkw-Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen (01457673).

Couragierte Zeuginnen stellen flüchtende Ladendiebin

Eine 47-jährige mutmaßliche Ladendiebin aus Nordenham löste am Samstag, gegen 12.00 Uhr, beim Verlassen eines Schuhgeschäftes in der Atenser Allee Alarm aus. Als sie von einer Verkäuferin angesprochen wurde, flüchtete sie über den Parkplatz des dortigen Einkaufszentrums. Dies beobachteten eine 50-jährige und eine 56-jährige Nordenhamerin und konnten die Ladendiebin nach kurzer Verfolgung stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die ermittelnden Polizeibeamten konnten Diebesgut auffinden, leiteten ein Strafverfahren gegen die 47-jährige Nordenhamerin ein und lobten die beiden Zeuginnen für ihr couragiertes, aber trotzdem besonnenes Einschreiten.

