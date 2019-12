Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen am Sonntag, 08.12.2019

Delmenhorst (ots)

Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit schwer Verletzten

Am Samstagabend, 07.12.2019, gegen 18:45 Uhr, kam es auf der Munderloher Straße in Hatten zu einem Auffahrunfall zwischen einem VW Golf und einem Traktor mit angehängtem Futtermischwagen. Der 89-jährige Golffahrer aus Hatten befuhr die Munderloher Straße in Richtung Kirchhatten und fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf das in gleicher Richtung fahrende, aber zur Unfallzeit verkehrsbedingt wartende, landwirtschaftliche Gespann auf. Der 29-jährige Traktorfahrer aus Hatten beabsichtige zum Unfallzeitpunkt nach rechts in den Hartmannsweg abzubiegen. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich der Golf-Fahrer und seine beiden Insassinnen, zwei 76-jährige Frauen aus dem Landkreis Oldenburg, schwer und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der 29-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Sowohl an dem VW Golf, als auch an dem Futtermischwagen entstand hoher Sachschaden. Der Schaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Betrunkener Autofahrer in Ahlhorn

Am frühen Sonntagmorgen, 08.12.2019, gegen 04:00 Uhr, kontrollieren Beamte der Polizei Großenkneten einen 36-jährigen Renault-Fahrer auf der Straße Am Scheidewald in Ahlhorn. Die Beamten stellen bei dem Ahlhorner eine Alkoholbeeinflussung von 1,26 Promille fest. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wird in polizeiliche Verwahrung genommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Zwei Tageswohnungseinbrüche in Ganderkesee

Zu zwei Tageswohnungseinbrüchen ist es am Samstag, 07.12.2019, in Ganderkesee gekommen. Zunächst wurde die Polizei in die Apfelallee gerufen. Dort hatten sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Gegen 18:30 Uhr kehrten die Geschädigten in ihr Haus zurück und mussten den Einbruch feststellen. Die mutmaßliche Tatzeit liegt zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr. Im Anschluss war die Polizei in der Straße Übern Berg eingesetzt. Hier war ebenfalls in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten mutmaßlich so in das Haus. Nach dem Durchsuchen diverser Räumlichkeiten konnten die Täter unerkannt flüchten. Auch in diesem Fall waren die Bewohner nicht daheim. Die Tatzeit liegt zwischen 08:00 Uhr und 19:30 Uhr. In beiden Fällen können noch keine genauen Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Das Polizeikommissariat Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber zu beiden Einbrüchen werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen, unter 04431-9410, zu melden.

