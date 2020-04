Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Gartenhütte ausgebrannt - 10.000,- Euro Schaden

Homberg (ots)

Brandzeit: 24.04.2020, 02:34 Uhr

In den heutigen frühen Morgenstunden ist eine Gartenhütte mit Anbauten in einem Kleingartengelände in den Efzewiesen komplett niedergebrannt.

Wie die Homberger Polizeistreife berichtet, hatte sie heute Morgen um 02:34 Uhr von der Bundesstraße 323 aus schon eine größere Rauchwolke und Feuerschein aus Richtung Kleingartengelände an den Efzewiesen festgestellt. Beim Eintreffen am Brandort stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand. Der Brand griff auf die Anbauten und eine nebenstehe Hütte über. Diese brannte ebenfalls komplett nieder. 37 Brandbekämpfer der Feuerwehren aus Homberg, Caßdorf und Mardorf und ein Rettungstransportwagen waren am Brandort im Einsatz. Der Schaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

